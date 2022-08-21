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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Инсайдер назвал составы на матч легенд «Спартака» и «Зенита»

21 Августа 2022 • 14:51 Комментировать
 

В первую пятницу сентября на «Открытие Арене» пройдёт интереснейший матч с участием команд легенд «Спартака» и «Зенита». Это будет ответный поединок – в июле питерские легенды смогли обыграть москвичей со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Романа Широкова и Александра Кержакова.

Между тем, инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» опубликовал состав на ответный матч команд легенд.

Легенды «Спартака»: Филимонов, Ребров, Хлестов, Онопко, Ещенко, Головской, Д.Комбаров, Самедов, Мелешин, Баженов, Джубанов, Бояринцев, Коновалов, Тихонов, Титов, Аленичев, Ширко, Павлюченко, Павленко.

Легенды «Зенита»: Малафеев, Окрошидзе, Анюков, Тимощук, Игонин, Цветков, Радимов, Власов, Широков, Денисов, Зырянов, Коноплёв, Данни, Быстров, Аршавин, Кержаков, Погребняк, Домингес.

Стоит сказать, что в команды легенд «Спартака» и «Зенита» выяснят отношения за два дня до игры основных команд в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. В сезоне 2022/2023 основы «Спартака» и «Зенита» пересекутся как минимум пять раз. Первая из этих встреч уже состоялась – питерцы разгромили москвичей в поединке за суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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