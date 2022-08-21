​Лещук: «Нам ещё недостаточно менталитета, чтобы бороться за чемпионство»

Страж ворот «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможной борьбе команды за титул чемпиона Российской премьер-лиги.

«Думаю, нам ещё недостаточно менталитета, чтобы бороться за чемпионство. Думаю, нам в этом плане нужно прибавить. Где-то в плане уверенности, где-то мы не можем забить и опуститься в оборону. Мы это всё можем, можем контролировать мяч, но где-то моментами мы боимся упустить результат и перестаём играть в свой футбол», - рассказал Лещук, давая комментарий для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в субботу «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Константин Тюкавин.