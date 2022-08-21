​В «Локомотиве» высказались на тему выплат за Миранчука

Томас Цорн, занимающий должность спортивного директора «Локомотива», высказался о выплатах за трансфер Алексея Миранчука.

«Аталанта» до сих пор должна «Локомотиву» деньги за трансфер Миранчука, который был осуществлён в начале осени 2020 года. Сообщалось, что клуб из Бергамо недавно отказался от платы.

«Насколько я проинформирован, «Аталанта» ждёт разъяснения ФИФА. Насколько я знаю, оно должно быть в сентябре», - сказал Цорн, давая комментарий для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в субботу «Локомотив» одержал первую победу в сезоне. Команда Йозефа Циннбауэра обыграла на выезде «Химки» со счётом 3:0.