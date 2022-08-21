В «Локомотиве» высказались о будущем Камано

Футбольный функционер Томас Цорн, который занимает пост спортивного директора московского «Локомотива», поделился мнением о будущем гвинейского нападающего Франсуа Камано.

«Мы хотим его сохранить. Как минимум на сезон. А дальше посмотрим. Мы делали предложение о продлении контракта, но пока не сошлись», - приводит слова функционера «Спорт-экспресс».

26-летний африканец присоединился к «железнодорожникам» летом 2020 года, перебравшись из французского «Бордо». Камано заключил с российским клубом долгосрочный контракт до лета 2024 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Франсуа принял участие в шести поединках и отметился одним забитым мячом.