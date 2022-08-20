Перед матчем против «Спартака» в «Динамо» пришло предложение по трансферу полузащитника Николы Моро. Согласно данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», предложение это направила «Болонья».

По нашим данным, в «Динамо» ответили, что решение будет приниматься после дерби. При этом сам Моро хочет перебраться в чемпионат Италии.

Никола Моро перебрался в московское «Динамо» из загребского в августе 2020 года. С тех пор хорват провёл за российский клуб 66 матчей, в которых забил пять голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Николу Моро в 9 миллионов евро.