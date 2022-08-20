​В «Динамо» ответили на вопрос, предлагал ли Дзюба свои услуги клубу

Трансферная сага с Артёмом Дзюбой в главной роли завершилась – форвард подписал контракт с «Адана Демирспор». За несколько дней до этого в прессе появилась информация о том, что в начале лета Дзюба предлагал свои услуги «Динамо». На вопрос об этом ответил Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров московского клуба.

«Мне о таком не известно. Может быть, Дзюба на кого-то выходил, но не на «Динамо», - высказался Гафин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В субботу «Динамо» проводит домашний матч РПЛ против «Спартака». Следить за игрой можно в текстовой трансляции.