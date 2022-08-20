​В «Маккаби» ответили на вопрос об интересе «Зенита» к Глуху

Питерский «Зенит» связывают с талантливым полузащитником Оскаром Глухом, выступающим за «Маккаби» из Тель-Авива. На вопрос о возможном трансфере 18-летнего игрока в стан чемпиона России последних лет ответил Барак Ицхаки, занимающий должность спортивного директора «Маккаби».

«На данный момент я не могу это комментировать», - ответил функционер, не став утолять информационный голод sport24.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Оскара Глуха в 500 тысяч евро.

«Зенит» в настоящий момент готовится к матчу против «Ахмата», который пройдёт 21 августа.

Восходящая звезда Европы: Кто такой Оскар Глух, которого хочет «Зенит»