​В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном трансфере Гонсалеса

Поговаривают, что «Спартак» в ближайшее время может подписать защитника Альваро Гонсалеса. В настоящий момент 32-летний испанец пребывает в статусе свободного агента – последним клубом футболиста был «Марсель».

На вопрос о возможном трансфере Гонсалеса ответил Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу «Спартака».

«Спартак» активно работает на трансферном рынке, но по именам я говорить ничего не буду», - сказал Зеленов sport24.

Представитель московского клуба считает нормальным появление слухов по центральным защитникам, учитывая уход Самуэля Жиго.

«Эта позиция требует усиления, поэтому «Спартак» работает в этом направлении», - отметил Зеленов.

В субботу «Спартак» сыграет против «Динамо». Не пропустите текстовую трансляцию.