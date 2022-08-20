Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от московского дерби «Динамо» – «Спартак» в шестом туре РПЛ.

- На сегодняшний день фаворит по игре «Спартак». «Динамо» после изменений, которые произошли в команде в последнее время, пока не вернулось к своему футболу прошлогоднего образца. «Спартак» сейчас, наоборот, на ходу, одержал несколько побед подряд, причём уверенных, с большим количеством моментов. «Динамо» против «Спартака» – одно из старейших дерби в стране, и результат предсказать крайне сложно. Понятно, что будет упорный матч, интересная игра. Естественно, футболисты обеих команд захотят проявить свои лучшие качества.

Удивил ли «Спартак» таким удачным стартом чемпионата? Да, удивил. После Суперкубка и матча первого тура с «Ахматом» было непонятно, что происходит со спартаковцами, но дальше они поймали свою игру и оставляют о себе довольно-таки приятное впечатление. Посмотрим, как надолго их хватит.