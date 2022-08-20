​В «Химках» ответили на вопрос о кредите доверия к Писареву

Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», ответил на вопрос по поводу кредита доверия к Николаю Писареву.

Напомним, что Николай Писарев возглавил «Химки» после неожиданного ухода из клуба Сергея Юрана. В первой игре под руководством нового тренера подмосковная команда проиграла «Ахмату» со счётом 1:3.

«Посмотрим по игре с «Локомотивом» и «Сочи». Пока кредит доверия есть. Все будет зависеть от дальнейших результатов», - высказался Терюшков, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В эти минуты «Химки» проводят матч Премьер-лиги России против «Локомотива». Следить за игрой можно в текстовой трансляции.