​Арбитр Кукуян похвалил игрока «Зенита» после победы над ЦСКА

Пресс-служба РФС опубликовала полную версию ключевых переговоров арбитра Павла Кукуяна с помощниками у мониторов на матче «Зенит» - ЦСКА. Любопытно, что после игры рефери похвалил одного из футболистов питерского клуба, а именно Густаво Мантуана.

«Очень хороший дебют», - сказал Кукуян бразильскому полузащитнику.

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА на своём поле со счётом 2:1. Густаво Мантуан вышел на замену и забил победный гол своей команды.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. На текущий же момент питерцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице.