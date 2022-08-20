Российский футбольный союз снова позволил футбольным фанатам заглянуть за кулисы и послушать диалоги арбитров. На канале РФС в YouTube было опубликовано видео. На нём раскрываются переговоры главного арбитра Павла Кукуяна с видеоассистентами по ключевым эпизодам матча.

Напомним, что «Зенит» на прошлых выходных обыграл ЦСКА на своём поле со счётом 2:1. После игры московский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию, но она не выявила ошибок в двух ключевых эпизодах. Так, Павел Кукуян правильно отменил гол ЦСКА и правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Зенита».