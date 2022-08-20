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Медведев пожелал удачи Дзюбе в Турции

 
20 Августа 2022 • 12:24 Комментировать

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался насчет трансфера нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Желаю ему успеха! Команда идет на первом месте, а в следующем туре сыграет с «Фенербахче». И будет ясно, насколько претензии команды на успех реальны», - передает слова функционера «Спорт-экспресс».

Напомним, что 33-летний форвард заключил с «Адана Демирспором» трудовое соглашение по схеме «1+1».

До переезда в турецкий чемпионат Дзюба на протяжении семи сезонов защищал цвета «Зенита». Он покинул «сине-бело-голубых» этим летом в связи с истечением срока контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Александр Медведев
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