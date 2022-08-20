Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов - о матче «Динамо» - «Спартак»: «Будет бойня»

 
20 Августа 2022 • 12:15 Комментировать

В шестом туре Российской премьер-лиги состоится московское дерби – «Динамо» на своем домашнем стадионе примет «Спартак». Своими мыслями по этому матчу поделился экс-игрок сборной России Игорь Семшов.

«Это первая проверка для одних и вторых, составы достаточно добротные, плюс - это дерби. Будет бойня», - приводит слова Семшова ТАСС.

Встреча московских команд состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 20 августа. Начало поединка запланировано на 17:30 по местному времени.

По итогам пяти сыгранных туров «красно-белые» лидируют в таблице чемпионата России, а «бело-голубые» занимают шестое место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Семшов Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 17 минута Урал 0:0 Пари НН
20.08  15:00 Химки ... Локомотив Москва
20.08  17:30 Динамо Москва ... Спартак Москва
20.08  20:00 Ростов ... Сочи 2.35 3.55 2.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
12:59 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц – о дерби «Динамо» и «Спартака»: «Очень надеюсь на победу «красно-белых»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Медведев пожелал удачи Дзюбе в Турции
12:15 · Россия. Премьер-лига
Семшов - о матче «Динамо» - «Спартак»: «Будет бойня»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Динамо» не добьётся результата, если не будет играть со «Спартаком» вторым номером» эксклюзив
11:58 · Кубок России
В «Зените» оценили жеребьёвку Фонбет Кубка России
11:36 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Ахмат»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - «Торпедо»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Султонов — о матче с «Зенитом»: «Постараемся сделать всё, чтобы отобрать у них очки»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Спартака» Филимонов прокомментировал интерес к себе со стороны «Реала»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Матч с «Динамо» - первая серьёзная проверка для «Спартака» 1
11:01 · Россия. Премьер-лига
Пятницкий: «Спартак» – уже сейчас серьёзный соперник «Зениту»
10:59 · Россия. Первая лига
Гаджиев: «У нас на 500 человек — полтора хороших игрока»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Колыванов — о лидерстве «Спартака»: «Они играли со «шпаной» 1
10:42 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц оценил работу Абаскаля в «Спартаке» 1
10:12 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир рассказал, чего ждёт от дерби «Динамо» - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем