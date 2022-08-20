Семшов - о матче «Динамо» - «Спартак»: «Будет бойня»

В шестом туре Российской премьер-лиги состоится московское дерби – «Динамо» на своем домашнем стадионе примет «Спартак». Своими мыслями по этому матчу поделился экс-игрок сборной России Игорь Семшов.

«Это первая проверка для одних и вторых, составы достаточно добротные, плюс - это дерби. Будет бойня», - приводит слова Семшова ТАСС.

Встреча московских команд состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 20 августа. Начало поединка запланировано на 17:30 по местному времени.

По итогам пяти сыгранных туров «красно-белые» лидируют в таблице чемпионата России, а «бело-голубые» занимают шестое место.