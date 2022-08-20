Экс-защитник «Марселя» может усилить «Спартак»

Бывший защитник французского «Марселя» Альваро Гонсалес имеет вариант продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Об этом сообщают журналисты Cope Elche.

Как стало известно источнику, в подписании 32-летнего испанского футболиста заинтересован московский «Спартак». Кроме «красно-белых» на игрока претендовал «Эльче», однако Гонсалеса не устроил этот вариант. Альваро готов рассмотреть предложение «Спартака», которое более выгодно в финансовом плане.

Защитник выступал за «Марсель» с лета 2020 года. По завершении сезона-2021/2022 он покинул провансальский коллектив в статусе свободного агента. В минувшей кампании Гонсалес сыграл 11 поединков во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки.