«Химки» готовы подписать полузащитника «Спартака»

Подмосковные «Химки» готовы рассмотреть вариант подписания полузащитника столичного «Спартака» Остона Урунова. Об этом в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» поведал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

«Если «Спартак» расторгнет договор с Уруновым, готовы провести переговоры. Остон когда-то был в нашем расширенном списке», - сказал представитель подмосковного клуба.

Стоит отметить, что срок действующего трудового соглашения узбекского хавбека с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года. За «народную команду» Остон выступает с 2020 года. С того времени полузащитник принял участие всего в девяти поединках, в которых отметился одним забитым мячом.