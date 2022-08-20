Мантуан рассказал, хочет ли остаться в «Зените»

Бразильский хавбек Густаво Мантуан, пополнивший ряды петербургского «Зенита» этим летом, высказался относительно своего будущего в российском клубе. Игрок выступает за «сине-бело-голубых» на правах аренды из «Коринтианса».

«Хотел бы ли я, чтобы меня выкупили? Конечно. Мне хочется задержаться в «Зените» на долгие годы, это одна из моих целей. Действительно хочу этого.

Меня отлично здесь приняли, мне комфортно. Санкт-Петербург – очень красивый город. Я поражен всем тем, что вижу здесь», - цитирует бразильца Yahoo Sports.

В дебютном матче против ЦСКА Густаво отметился забитым мячом.