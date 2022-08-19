Хачатурянц собирается открыть в Москве свою футбольную академию

Прояснились планы бывшего руководителя Российской Премьер-лиги Ашота Хачатурянца, который в конце июня подал в отставку со своего поста. Как сообщает РИА Новости, Хачатурянц собирается открыть свою футбольную академию в Москве. Это должно случиться уже в сентябре.

- Открытие моей академии планируется не в следующем году, а уже в этом. У нас весь план расписан уже на сентябрь месяц. Именно в сентябре мы уже сделаем первые шаги к открытию, потому что не хочется пропускать открытие сезона. Моя академия будет базироваться в Москве, - пояснил Хачатурянц.

Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года до июня 2022, в общей сложности около восьми месяцев. Ему 54 года, он родился в Кисловодске.