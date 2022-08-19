​Капелло знает, почему футболистов из России не зовут в Европу

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался по поводу того факта, что футболисты из России получают мало приглашений в клубы из Европы. По мнению экс-наставника российской сборной, дело вовсе не в паспорте.

«Всё дело в уровне чемпионата. За последние годы уровень РПЛ стал ниже, поэтому игрокам оттуда сложно адаптироваться к европейскому футболу», - высказался Капелло, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Если говорить о футболистах из России, то, пожалуй, на самом высоком уровне на сегодняшний день выступает Александр Головин. Полузащитник проводит уже пятый сезон во французском «Монако». За это время Головин принял участие в 134 матча, забил 17 голов и отдал 25 результативных передач.