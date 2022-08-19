​Кавазашвили считает, что «Спартак» входил бы в десятку лучших команд АПЛ

«Спартак» ударно стартовал в новом чемпионате. Раздобыв 13 очков в пяти турах, команда Гильермо Абаскаля расположилась на вершине турнирной таблицы. Ветеран «красно-белых» Анзор Кавазашвили считает, что команда не затерялась бы даже в другой Премьер-лиге – английской.

«Если бы «Спартак» играл в АПЛ, команда Абаскаля была бы в первой десятке чемпионата, а «Зенит» - в топ-7», - поделился своим мнением Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» готовится к дерби против «Динамо». Команды сойдутся лицом к лицу в субботу, 20 августа. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 17:30 по столичному времени.