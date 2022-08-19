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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили считает, что «Спартак» входил бы в десятку лучших команд АПЛ

 
19 Августа 2022 • 19:17 Комментировать (4)

«Спартак» ударно стартовал в новом чемпионате. Раздобыв 13 очков в пяти турах, команда Гильермо Абаскаля расположилась на вершине турнирной таблицы. Ветеран «красно-белых» Анзор Кавазашвили считает, что команда не затерялась бы даже в другой Премьер-лиге – английской.

«Если бы «Спартак» играл в АПЛ, команда Абаскаля была бы в первой десятке чемпионата, а «Зенит» - в топ-7», - поделился своим мнением Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» готовится к дерби против «Динамо». Команды сойдутся лицом к лицу в субботу, 20 августа. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 17:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анзор Кавазашвили
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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just a man
19 Августа 2022 в 20:06
В чемпионшипе возможно Спартак и входил бы в 10, но до премьер лиги ему очень далекр, в лучшем случае стабильно шел бы на последнем месте.
zurukukkkk
19 Августа 2022 в 19:57
и запомни ,сынок, 20 пишется с одним нулем,а не с двумя!
8891SM
19 Августа 2022 в 19:54
ай погорячился ветеран за сенит. в лучшем случае тягомотина за выживание.)))
ингерман
19 Августа 2022 в 19:30
ай.. писих ненармальный.. )))
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