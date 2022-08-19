​«Локомотив» усилит албанский защитник

Состав «Локомотива» усилит албанский футболист Марио Митай. По данным телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!», московский клуб заключит контракт с 19-летним игроком греческого АЕКа по ходу следующей недели.

Основная позиция Марио Митая – левый защитник. Впрочем, согласно данным transfermarkt, футболист может сыграть слева в полузащите или даже в качестве левого вингера.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Марио Митая в 500 тысяч евро.

Напомним, что «Локомотив» плохо стартовал в новом чемпионате России. В пяти прошедших турах команда Йозефа Циннбауэра трижды сыграла вничью и дважды проиграла.