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​Мбаппе выгоняет Месси и Неймара, от Роналду отказались, а Газизов вернётся работать в Москву – в главных слухах недели рубрика

 
19 Августа 2022 • 18:18 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, почему между звёздными футболистами «ПСЖ» разгорелся конфликт, что за клубы отказались от Криштиану Роналду, и какую должность в Москве может получить Шамиль Газизов. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе выгоняет Месси и Неймара

Внутри «ПСЖ» неспокойно. В последней игре против «Монпелье» в ходе одной из атак Килиан Мбаппе разозлился из-за неполученного паса и демонстративно перестал бежать. По данным прессы, после этого в раздевалке парижан произошёл конфликт между Мбаппе и Неймаром. Эту информацию подтверждает серия «лайков» бразильца к публикациям в соцсетях, посвящённым недовольству тем, что штатным пенальтистом команды Кристоф Галтье назвал француза, плохо исполнившего последний удар с «точки».

Дальше – больше. Слухи говорят о том, что Килиан Мбаппе откровенно зазвездился после подписанного недавно мегаконтракта. «ПСЖ» якобы уже нарушил одно из обещаний французу, заключающаяся в том, что он – фигура номер один в клубе. На этом фоне Мбаппе недоволен претензиями Неймара по поводу пенальти. Поговаривают, что у 23-летнего француза имеются проблемы и с Лионелем Месси. Дошло до того, что Мбаппе якобы хочет добиться ухода Месси и Неймара, а также ещё ряда латиноамериканских игроков команды. Килиан хочет сам заправлять в «ПСЖ» на правах главной звезды. В общем, всё сложно.

 

Глейзеры продадут «Манчестер Юнайтед»

Между тем, в СМИ активизировались слухи о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» семьей Глейзеров. Кто-то писал, что Глейзеры готовы уйти из управления клубом полностью, а кто-то – что речь идёт только о продаже миноритарного пакета акций. На горизонте появился миллиардер Джим Рэтклифф (в его кругах подтвердили заинтересованность в покупке «МЮ», если клуб действительно будет продаваться) и инвестиционная компания Apollo. А пока что фанаты «красных дьяволов» готовят очередные акции протеста против Глейзеров.

 

От Роналду отказались

Слухи о Криштиану Роналду появляются в прессе с невероятной скоростью. Порой информация поступает противоречивая– то «Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед», то «Роналду решил уйти»… и так далее. Если верить последним данным, звёздному португальцу на данном этапе не по душе вариант с возвращением в «Спортинг». Криштиану хочет туда, где он будет бороться за победу в Лиге чемпионов. Да и лиссабонский клуб якобы готов подписать Роналду только бесплатно, а «МЮ» разрывать контракт с португальцем не планирует.

По слухам, Роналду был заинтересован в переходе в «Боруссию», однако дортмундцы отказались от этого трансфера. Причин сразу три – высокая зарплата игрока, возраст игрока и нежелание ставить палки в колёса перспективному 17-летнему Юссуфе Мукоко. Поговаривают, что от Роналду тем самым отказался последний европейский клуб. Других реальных вариантов по переходу у португальца пока что нет.

 

Журналистам предлагали деньги за критику президентов РФС и РПЛ

На днях в прессе просочилась информация о том, что некоторым журналистам и блогерам предлагались деньги за критику в адрес президентов РФС и РПЛ – Александра Дюкова и Александра Алаева соответственно. Якобы за этим стоит человек, который в последнее время теряет вес в российском футболе. Понятное дело, что никакие имена не называются – болельщикам остаётся только гадать на кофейной гуще. Любопытно, что с этой историей связывают заявление депутата Сергея Миронова. Он попросил генпрокурора РФ изучить слова Александра Алаева о Крыме.

 

Газизов вернётся работать в Москву

«Локомотив» ужасно стартовал в новом сезоне. Поговаривают, что если в ближайшее время игра и результаты не наладятся, Йозеф Циннбауэр может быть уволен с должности главного тренера. Впрочем, в клубе могут произойти и более глобальные перестановки. По слухам, на должности спортивного директора Томаса Цорна может сменить Шамиль Газизов. Московский клуб и функционер из «Уфы» поспешили опровергнуть эту информацию, но перед игрой с «Химками» никто бы раскрывать карты точно не стал. Дыма без огня, как известно, не бывает. Будем следить за ситуацией.

Слухи собирал Александр Тихий.

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