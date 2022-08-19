​Камоцци назвал имена игроков, которых он привёл в «Спартак»

Франко Камоцци перечислил некоторых из футболистов, которых «Спартак» подписал по его советам.

Напомним, что до конца июня текущего года Франко Камоцци был советником Леонида Федуна – владельца московского клуба.

«Пруцев, Хлусевич, Мартинс, Ларссон, Умяров, Мозес, Соболев и многие другие. Я безумно горжусь ими. Никто из них не провалился», - высказался Камоцци, давая интервью для «Спорт-Экспресса».

После пяти сыгранных туров нового чемпионата «Спартак» располагается на первой позиции в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля смогла набрать 13 зачётных баллов.

Следующий матч РПЛ «Спартак» проведёт против «Динамо». Дерби Москвы на «ВТБ Арене» пройдёт 20 августа.