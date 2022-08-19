​Камоцци надеется на чемпионство «Спартака»

Франко Камоцци, который в конце июля оставил должность советника Леонида Федуна в «Спартаке», заявил, что и сейчас смотрит матчи команды. Итальянский функционер высказался на тему перспектив «красно-белых» в новом чемпионате.

«Гильермо Абаскаль проделал колоссальную работу. Однако нужно дождаться весенней части сезона. Посмотрим, какой будет расклад сил в конце чемпионата. Надеюсь, в итоге «Спартак» будет чемпионом», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на текущий момент «Спартак» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В пяти прошедших турах команда Гильермо Абаскаля смогла набрать 13 зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 20 августа против «Динамо» на поле соперника.