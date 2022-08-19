​Сёмин: «Дзюба золотыми буквами вписал своё имя в историю российского футбола»

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о нападающем Артёме Дзюбе. 33-летний форвард, напомним, накануне стал футболистом турецкого клуба «Адана Демирспор», подписав контракт по схеме «1+1».

По словам Сёмина, которые приводит на своих страницах sport24, Дзюба является лучшим нападающим чемпионата России за пять последних лет. Сёмин ссылается на число голов и голевых передач форварда, а также на его лидерские качества и характер чемпиона.

«Можно сказать, что Дзюба золотыми буквами вписал своё имя в историю российского футбола: личные рекорды, трофеи - этого у него отнять», - сказал Сёмин.

Напомним, что предыдущим клубом Артёма Дзюбы был «Зенит».