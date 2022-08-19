Салим Манав, журналист из города Адана, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход в местную команду нападающего Артёма Дзюбы.

«Адана Демирспор» много лет выступал в низших лигах Турции, но при этом у команды всегда была большая фанатская база. Адана крупный город, а футбол там всегда любили. Нынешнее становление команды связано с президентом клуба Муратом Санджаком, который очень много сделал для развития команды. В прошлом сезоне команда вышла в Суперлигу и благодаря трансферам стала создавать себе имя в Турции и в мире. Команда подписала Балотелли, Стамбули, Ассомбалонгу, Бельханда. Тренером Санджак назначил именитого Винченцо Монтеллу. «Адана Демирспор» неплохо выступила в прошлом сезоне, а главное, команда играла в атакующий футбол. Особенно классно команда играет дома, при своих болельщиках. Я думаю, что в течение трёх лет примерно команда будет участвовать в гонке за чемпионство».

Как дела у команды сейчас?

«Что сказать, сейчас «Адана Демирспор» идёт во главе таблицы. Показывает отличную игру, но прошло всего два матча. Кстати, на выходных клуб сыграет с «Фенербахче» на выезде. Это будет очень важный матч, который многое покажет. Я думаю, что «Адана Демирспор» будет в еврокубках в следующем сезоне».

Как вам вообще подписание Артёма Дзюбы?

«Я точно знаю, что президент команды серьёзно обсуждал его кандидатуру с Винченцо Монтеллой. Всё состоялось, благодаря этому, так что я думаю, что Артем принесет команде большую пользу».

Как вы думаете, получится ли у Дзюбы забивать много?

«Мне сложно сказать, потому что я не видел, по большому счету, его игры. Могу сказать в дополнение, что президент команды Мурат Санджак действительно идёт на серьёзные финансовые жертвы во благо клуба. Он в настоящее время любимец болельщиков, так что мы все снова ждём таких больших трансферов. Турция сейчас привлекательный вариант для любого футболиста, а я желаю Артёму больших успехов».