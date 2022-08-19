​«Зенит» и «Динамо» организуют матчи фанатских команд

«Зенит» и «Динамо» объявили о запуске интересного проекта, в рамках которого фанатские команды этих клубов проведут два матча – 11 сентября в Санкт-Петербурге и 18 сентября в Москве.

В матчах смогут принять участие болельщики в возрасте от 18 до 35 лет, которые не имеют профессиональных контрактов, не выступали в последние годы на профессиональном уровне (в том числе в академиях) и не имеют разряда КМС или звания МС.

Каждый из клубов в ближайшее время отберёт кандидатов для матчей из тех, кто подаст заявки. Отобранные кандидаты в рамках подготовки к играм проведут тренировочные сборы.