Реакция Смородской на трансфер Дзюбы

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», отреагировала на переход экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Лучше играть, чем не играть. Слава Богу, что он нашел себе клуб. Заслуживает уважения, что Артём решил попробовать в Европе. Пусть у него получится», - приводятся слова Смородской на страницах «Спорт-экспресса».

Накануне было объявлено, что 33-летний российский нападающий подписал с турецким клубом контракт по схеме «1+1». К «Адана Демирспору» Дзюба присоединился на правах свободного агента. Последние семь лет форвард выступал в чемпионате России за петербургский «Зенит».