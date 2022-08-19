«Спартак» может усилиться форвардом из чемпионата Франции

Нападающий Игнатиус Канаго, выступающий в чемпионате Франции за «Ланс», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, услуги 23-летнего камерунского игрока были предложены главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Если Канаго устроит наставника, то может быть взять в аренду до конца сезона.

Игнатиус провел 28 матчей в прошлом сезоне чемпионата Франции. Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.

В стартовавшем розыгрыше Лиги 1 Канаго провел два поединка без результативных действий.