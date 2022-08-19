Назван ещё один претендент на пост гендиректора «Спартака»

В московском «Спартаке» может произойти смена генерального директора клуба. Журналисты Metaratings.ru назвали еще одного кандидата на место руководителя.

По данным источника, преемником Евгения Мележикова может стать Вадим Андреев, который занимает аналогичную должность в самарских «Крыльях Советов».

Ранее сообщалось, что в число претендентов на пост гендиректора «красно-белых» входит Ашот Хачатурянц.

«Спартак» успешно начал новый сезон Российской премьер-лиги. После пяти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 13 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.