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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА принял решение по Гайчу

 
19 Августа 2022 • 09:32 Комментировать

Аргентинский центрфорвард Адольфо Гайч, судя по всему, покинет московский ЦСКА этим летом. Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, новым пунктом назначения игрока станет чемпионат Турции.

Название нового клуба нападающего пока не раскрывается, но известно, что стороны обсуждают арендное соглашение на один сезон без права последующего выкупа.

Трансферная стоимость Гайча составляет три миллиона евро. Его трудовое соглашение с «армейцами» рассчитано до середины 2025 года.

В стартовавшем сезоне чемпионата России аргентинский нападающий на поле не появлялся.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч Трансферы футбола - лето 2022
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