Черданцев рассказал, чего лишится РПЛ с уходом Дзюбы

Популярный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился своим мнением о переходе экс-форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Игрок подписал контракт по схеме «1+1».

«Для РПЛ отъезд Дзюбы - потеря с медийной точки зрения. Во время ЧМ‑2018 он стал звездой. В этом плане чемпионат немного потеряет, но будем надеяться, что появятся новые герои», - передает слова комментатора «Матч ТВ».

Стоит отметить, что за «Адана Демирспор» выступают итальянский нападающий Марио Балотелли, а также бывший одноклубник Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.