Колосков высказался о переезде Дзюбы в Турцию

В четверг, 18 августа, было объявлено о переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Своим мнением по этому трансферу поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Все зависит от него, от его характера: он поиграл на всех уровнях, знает, как себя вести и в какой ситуации. Я могу поздравить его, что эта тема для него закрыта», - приводятся слова Колоскова на страницах ТАСС.

Контракт 33-летнего нападающего с турецким клубом рассчитан на один сезон и предусматривает опцию продления сотрудничества на один сезон.

Последние семь лет Дзюба выступал за петербургский «Зенит». Вместе с питерцами он четыре раза подряд становился чемпионом России.