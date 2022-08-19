В «Зените» отреагировали на трансфер Дзюбы

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на вчерашний переход экс-нападающего команды Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». 33-летний россиянин заключил трудовое соглашение по схеме «1+1».

«Артёму удачи в «Демирспоре». Чтобы был полный спорт», - передают слова руководителя «РИА Новости».

Дзюба покинул петербургский клуб по окончании сезона-2021/2022 в связи с истечением срока трудового соглашения. На протяжении последних двух месяцев футболист находился в статусе свободного агента.

За «Зенит» нападающий выступал с 2015 по 2017 год.