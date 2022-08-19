Мостовой рассказал, что думает о трансфере Дзюбы в Турцию

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Александр Мостовой рассказал, что думает о переходе нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Турция - хороший вариант. Чемпионат трудный, интересный. Может быть, команда не такая известная. С другой стороны, Дзюба сам может ее сделать известной», - передает слова Александра RT.

Контракт Дзюбы с турецким клубом рассчитан на один год с возможностью пролонгации на сезон.

Предыдущим местом работы 33-летнего голеадора был петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые цвета Артём защищал с 2015 по 2022 год.

В прошлом сезоне Дзюба сыграл 28 матчей в РПЛ, забил 11 голов и отдал пять ассистов.