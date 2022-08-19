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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой рассказал, что думает о трансфере Дзюбы в Турцию

 
19 Августа 2022 • 08:40 Комментировать

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Александр Мостовой рассказал, что думает о переходе нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Турция - хороший вариант. Чемпионат трудный, интересный. Может быть, команда не такая известная. С другой стороны, Дзюба сам может ее сделать известной», - передает слова Александра RT.

Контракт Дзюбы с турецким клубом рассчитан на один год с возможностью пролонгации на сезон.

Предыдущим местом работы 33-летнего голеадора был петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые цвета Артём защищал с 2015 по 2022 год.

В прошлом сезоне Дзюба сыграл 28 матчей в РПЛ, забил 11 голов и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Артём Дзюба Адана Демирспор
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