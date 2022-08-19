Аршавин одним словом отреагировал на трансфер Дзюбы

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на переезд форварда Артёма Дзюбы в чемпионат Турции. 33-летний игрок будет выступать за клуб «Адана Демирспор».

«Дзюба нашёл новый клуб? Отлично - вот мой комментарий», - приводятся слова Аршавина на страницах «Чемпионата».

Дзюба заключил однолетний контракт с «Адана Демирспором» с возможностью пролонгации на один сезон. Ряды турецкой команды нападающий пополнил на правах свободного агента.

До этого форвард на протяжении семи сезонов защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России.