Уткин сравнил «Манчестер Юнайтед» с аутсайдером РПЛ

Известный футбольный блогер и комментатор Василий Уткин высказался о неудачном старте «Манчестер Юнайтед» в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. После двух туров подопечные голландского специалиста Эрика тен Хага занимают последнее место в турнирной таблице.

«МЮ» почти как «Торпедо» вышел на старт турнира. Они остались со старыми проблемами, лишились игроков. Подходит к концу эпоха пребывания в команде Роналду. Тен Хаг перестаёт его поддерживать», - гласит сообщение Уткина в социальных сетях.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в первом туре потерпел домашнее поражение от «Брайтона» (1:2), а во втором матче был разгромлен на выезде «Брентфордом» со счетом 0:4.

Следующий поединок подопечные тен Хага проведут против «Ливерпуля».