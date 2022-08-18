​Представитель Роши высказался по поводу слухов об интересе ЦСКА

В прессе появилась информация о том, что ЦСКА сделал предложение по трансферу 27-летнего бразильского защитника Виллиана Роши. Комментарий на этот счёт дал Леонардо Сауэя, представляющий интересы футболиста «Портимоненсе».

«Это фейковые новости», - решительно сказал Сауэя, давая комментарий для sport24.

Представитель Виллиана Роши отметил, что в летнее трансферное окно у футболиста были предложения только из двух стран – из Бразилии и Италии.

В настоящий момент ЦСКА готовится к матчу шестого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 21 августа.