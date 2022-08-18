Гаджиев отреагировал на увольнение нескольких тренеров в РПЛ

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался о тренерских перестановках на старте РПЛ.

Гаджиев сказал RT, что ничего нового в происходящем нет, потому что тенденция массового увольнения тренеров является древней, а зародилась она тогда, как в футбол пришли новые люди, которые стали говорить, что наставник команды может делать, а что не может.

При этом эксперт отметил, что слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что в успехе команды лишь десять процентов заслуги тренера, являются неверными, потому что основу составляет именно тренировочный процесс.

Напомним, после пяти туров Российской премьер-лиги свои посты покинули Александр Бородюк («Торпедо»), Игорь Шалимов («Урал») и Сергей Юран («Химки»).