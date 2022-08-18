После своего избрания на должность президента Российской премьер-лиги Александр Алаев порассуждал о трудностях интеграции крымского футбола в российский. В словах Алаева есть рациональное зерно, поскольку в случае исключения из УЕФА и ФИФА клубы из России не смогут делать международные трансферы, а сборная даже не сможет проводить товарищеские матчи. Впрочем, депутат Сергей Миронов попросил генпрокурора изучить слова Алаева, указывая на то, что они идут вразрез с Конституцией.

В телеграм-канале «ГРАНТ (Крик Шараповой)» говорится о том, что на Александра Алаева и главу РФС Александра Дюкова ведётся «охота».

«Меня предупреждали еще 3 недели назад, да и публикации в больших политических каналах за деньги наталкивают на странные мысли. Были журналисты и блогеры - очень надеюсь, они сами заявят об этом, - которым за «бабло» предлагали пульнуть хэйт на Дюкова и Алаева», - говорится в публикации.

По данным источника, за всем этим стоит некий человек, который в последнее время теряет свой вес в российском футболе. Имя человека, само собой, не называется.