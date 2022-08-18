Жирков: Не веду переговоры с клубами

Полузащитник Юрий Жирков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры игрока.

«Есть информация, что завершил карьеру, но не хочу объявлять? Не знаю даже, где это появилось, пока ничего не могу сказать», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что на данный момент не ведет переговоры ни с какими клубами, даже из Медиалиги.

Ранее СМИ сообщали, что Жирков принял решение завершить игровую карьеру. Последним клубом 38-летнего полузащитника были подмосковные «Химки», за которые он выступал с января по июль этого года. Жирков принял участие в трех матчах в РПЛ, в которых провел на поле 122 минуты в общей сложности.