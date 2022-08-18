Дмитрий Черышев прокомментировал возможный переход Башкирова в «Санта-Колома»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Евгения Башкирова в андоррский клуб. Ранее специалист рассказывал о беседе с игроком по телефону по поводу возможного сотрудничества.

«С момента того разговора я про Башкирова больше ничего не слышал и не видел, он мне больше не звонил, не знаю о нем ничего», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Тренер сообщил, что сегодня, 18 августа, в команду на просмотр прибудет один игрок с российскими корнями, а в пятницу приедет футболист с постсоветского пространства.

Напомним, 31-летний Башкиров находится без команды с апреля этого года, после расторжения контракта с «Заглембе».