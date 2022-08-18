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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Матч ТВ» – самый тяжёлый канал в мире, там только Генич что-то понимает в футболе» эксклюзив

 
18 Августа 2022 • 15:23 Комментировать (1)

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил работу российских футбольных комментаторов.

- «Матч ТВ» – самый тяжёлый канал в мире, который ничего хорошего не даёт футбольному миру России, это моё мнение. Посмотрите, кто там сегодня ведущие и комментаторы. То, что они говорят во время трансляций матчей, это же ужас, такое слушать невозможно! Там один Генич остался из тех, кто что-то понимает в футболе, потому что он сам играл в него. Экспертов туда приглашают, и только Ловчев может взять и честно сказать ведущему: «Да что ты вообще несёшь?!».

Как начинают комментаторы лить в уши про какого-то футболиста – что он супермен и всех обыграет… Бедный пацан Сычевой, как они носились с ним! Это сколько надо сил теперь приложить тренеру, чтобы этот парень не слетел с катушек? Сычевой раньше только в Крыму играл, и зачем так подняли ему марку? Он ничего пока ещё не сделал. Зачем человека поднимать на такую высоту, чтобы потом пацан больно вниз падал? Ну когда это уже прекратится? Такое впечатление, что люди целенаправленно ведут дело к развалу российского футбола, какую-то чушь несут. Считают себя журналистами, которые все знают, а на самом деле никогда сами в футбол не играли и видели его только с вертолёта.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Константин Генич РПЛ Матч ТВ Павел Стипиди
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Августа 2022 в 16:05
ай модьЪяр златозуба сказав.. токма адзин и разбираеца.. да и тоц скатина парядошная.. )))
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