Игрок «Рубина» переходит в «Селтик»

Шведский полузащитник Сеад Хакшабанович близок к уходу из казанского «Рубина». Согласно информации «Спорт-экспресса», 23-летний футболист переезжает в шотландский «Селтик».

Клубы ведут переговоры о полноценном трансфере скандинавского игрока и близки к договоренности.

Напомним, что Хакшабанович присоединился к российскому клубу летом прошлого года. «Рубин» приобрел Сеада у «Норрчёпинга» за 6,5 миллиона евро.

С марта текущего года полузащитник играл на правах аренды за «Юргорден». Он принял участие в 11 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.