В «Локомотиве» прокомментировали новость о приходе Газизова

В московском «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном приходе гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова на место Томаса Цорна.

«Клуб не ведет переговоров с Газизовым ни с кем-то другим и не планирует менять спортивного директора», - заявил глава пресс-службы «железнодорожников» Леонид Шлыков в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса».

Напомним, что Томас Цорн был назначен на должность спортивного директора «Локомотива» в ноябре прошлого года.

«Железнодорожники» неудачно начали сезон-2022/2023 Премьер-лиги. В пяти турах команда набрала лишь три очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.