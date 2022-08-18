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Колосков назвал главную причину провала «Торпедо»

 
18 Августа 2022 • 10:38 Комментировать

В четверг, 18 августа, было объявлено об увольнении Александра Бородюка с поста главного тренера московского «Торпедо». Своим мнением по этому поводу поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Главная причина - качество футболистов. Было видно, как они были в Первой лиге, так и остались там. Посредственный подбор футболистов сыграл решающий фактор на результаты», - приводятся слова Колоскова на страницах «Спорт-экспресса».

Бородюк занимал пост наставника «автозаводцев» с марта прошлого года. Ожидается, что освободившееся место главного тренера займет Александр Кержаков.

После пяти туров «Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Вячеслав Колосков Александр Бородюк
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