В «Пари НН» высказались о трансфере Жигулёва

В «Пари НН» высказались по поводу потенциального подписания контракта с защитником Ильёй Жигулёвым, выступавшим в прошлом сезоне за польский клуб «Заглембе». Этим летом футболист побывал на просмотре в столичном «Спартаке», однако не получил контракт.

«Переход Жигулева? Не хочу комментировать очередные слухи. Пока у нас нет никакой конкретики», - поведал в разговоре с корреспондентом Sport24 спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов.

После пяти туров Российской премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода набрала всего два очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.