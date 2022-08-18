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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ермакович стал тренером «Урала» официально

 
18 Августа 2022 • 10:25 Комментировать

Белорусский футбольный специалист Александр Ермакович вошел в обновленный тренерский штаб екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает пресс-служба аутсайдера Премьер-лиги.

«Рады приветствовать Александра Ермаковича в нашем клубе! Желаем продуктивной работы в Екатеринбурге!», - говорится на официальном сайте «Урала».

Напомним, что совсем недавно главным тренером екатеринбургского коллектива был назначен экс-рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко. Ермакович был помощником Ганчаренко в «армейском» клубе.

После пяти туров чемпионата России «Урал» набрал одно очко и занимает последнее место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Александр Ермакович
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