Белорусский футбольный специалист Александр Ермакович вошел в обновленный тренерский штаб екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает пресс-служба аутсайдера Премьер-лиги.

«Рады приветствовать Александра Ермаковича в нашем клубе! Желаем продуктивной работы в Екатеринбурге!», - говорится на официальном сайте «Урала».

Напомним, что совсем недавно главным тренером екатеринбургского коллектива был назначен экс-рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко. Ермакович был помощником Ганчаренко в «армейском» клубе.

После пяти туров чемпионата России «Урал» набрал одно очко и занимает последнее место в таблице РПЛ.