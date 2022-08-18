Вслед за отставкой главного тренера команды Александра Бородюка столичное «Торпедо» уволило спортивного директора Максима Ляпина, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Ляпин трудился в системе «автозаводцев» с лета 2020 года. Изначально он был руководителем селекционного отдела, а затем получил должность спортивного директора.

«Торпедо» неудачно стартовало в сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги. Московский коллектив набрал всего одно очко после пяти туров и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате «Торпедо» проведет с «Зенитом».