Зотов станет новичком «Крыльев Советов»

32-летний защитник Георгий Зотов, покинувший казанский «Рубин» этим летом, нашел себе новую команду. По данным «Спорт-экспресса», опытного свободного агента подпишут самарские «Крылья Советов».

Зотова рассматривают в качестве альтернативы Юрию Горшкову, которого сватают в столичный «Спартак».

Стоит отметить, что Георгий уже защищал цвета самарского коллектива с 2017 по 2019 год.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Зотов принял участие в 26 поединках за «Рубин», в которых получил шесть желтых карточек.

Ближайший матч самарцы проведут на своем поле с воронежским «Факелом» 19 августа.